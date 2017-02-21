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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/03/49410.html

Происшествия

В Плесецке хозяин пилорамы получил условный срок за смерть сотрудника

В Плесецке хозяин пилорамы получил условный срок за смерть сотрудника
Плесецкий районный суд признал предпринимателя Дмитрия Маминова виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что Маминов допустил к самостоятельной работе на ленточно-пильном станке на пилораме, расположенной в деревне Мартемьяновская, без оформления трудовых отношений, инструктажа, стажировки, специального обучения и проверки знаний по охране труда 53-летнего местного жителя. 

29 сентября 2016 года он, не соблюдая технологию распиловки на станке, находясь на бревне, подвергающемся обработке, потерял равновесие, упал, попав под воздействие пилы и в результате травм, а также развившейся кровопотери скончался на месте происшествия. 

Приговором суда Маминову назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с Маминова взыскано 433 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу супруги погибшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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