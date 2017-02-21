В Архангельске произошло ДТП с участием трёх автомобилей и автобуса

2 марта в 7:05 на улице Урицкого произошло лобовое столкновение между Toyota Highlander и SsangYong Actyon, которые по касательной задели автобус «ПАЗ» и «ГАЗ-3309», принадлежащий «Почте России».

44-летний водитель автомобиля SsangYong Actyon с перелом ребра и тупой травмой грудной клетки был госпитализирован в городскую клиническую больницу №1.

Пассажиры этой иномарки были осмотрены медиками скорой помощи. Один пострадавший получил предположительный перелом левой руки, второй – сотрясение головного мозга. Оба от госпитализации отказались.

Водитель Toyota Highlander в ДТП не пострадал. Он отказался предоставлять свои данные и находился, предположительно, в алкогольном опьянении.

Пожарные СПЧ-17 отключили аккумуляторы на аварийных машинах во избежание возможного возгорания. Из-за ДТП на улице Урицкого было затруднено движение автотранспорта, и образовалась пробка, сообщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения.