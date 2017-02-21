При пожаре в Холмогорском районе погиб мужчина

Погибший 57-летний мужчина проживал в одноквартирном доме в деревне Палово. Пенсионер жил один, не работал, злоупотреблял спиртным.

Накануне уже с утра он начал употреблять алкоголь вместе со своим знакомым. А около 14:30 жительница деревни, разгребая снег во дворе, увидела огненное зарево.

Дом мужчины был расположен на окраине деревни и окружен дачными домами, в которых зимой никто не живет, поэтому пожар был замечен на поздней стадии, по открытому огню.

На место происшествия прибыли пожарные из соседнего поселка Брин-Наволок. Щитовой дом полностью выгорел. При тушении было обнаружено тело хозяина дома.

Знакомый погибшего с места пожара скрылся.

Причина пожара и гибели мужчины сейчас выясняется, на месте работает следственно-оперативная группа. Не исключено, что произошедшее имеет криминальную причину, сообщает arh112.