При пожаре в Холмогорском районе погиб мужчина

Накануне уже с утра он начал употреблять алкоголь вместе со своим знакомым. А около 14:30 жительница деревни, разгребая снег во дворе, увидела огненное зарево.
Дом мужчины был расположен на окраине деревни и окружен дачными домами, в которых зимой никто не живет, поэтому пожар был замечен на поздней стадии, по открытому огню.
На место происшествия прибыли пожарные из соседнего поселка Брин-Наволок. Щитовой дом полностью выгорел. При тушении было обнаружено тело хозяина дома.
Знакомый погибшего с места пожара скрылся.
Причина пожара и гибели мужчины сейчас выясняется, на месте работает следственно-оперативная группа. Не исключено, что произошедшее имеет криминальную причину, сообщает arh112.