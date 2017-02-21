В Северодвинске пристав прикинулся покупателем, чтобы арестовать имущество должника

Двум северодвинцам свой денежный спор пришлось решать в суде, который вынес решение: гражданин А. обязан выплатить своему бывшему другу долг в 73 290 рублей.

Однако молодой человек «пошёл на принцип»: он и решение суда не обжаловал, и долг не возвращает. В результате, принудительным взысканием занялись судебные приставы Северодвинска.

Неоднократные выходы пристава-исполнителя по месту регистрации должника результатов не давали – дома его застать не удавалось. Не реагировал молодой человек и на повестки с требованием явиться в отдел судебных приставов. Тем неожиданнее для него стала встреча с судебным приставом-исполнителем.

Тому стало известно, что должник продаёт своё имущество через сайт бесплатных объявлений «ЮЛА». Под видом покупателя он позвонил молодому человеку и договорился о встрече для приобретения ноутбука.

Ничего не подозревающий должник пригласил «покупателя» к себе домой. А дальше – как в песне: «встреча была коротка», но результативна. У гражданина А. были арестованы и изъяты принадлежащие ему ноутбук, клавиатура, компьютерная мышь, наушники и iPhone 5S. Их продажей займётся теперь соответствующая организация – Росимущество.

После реализации арестованного имущества деньги будут перечислены взыскателю в счёт погашения долга. Работа по этому исполнительному производству будет продолжена, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.