В результате столкновения пострадала женщина - пассажирка автомобиля «Нива», у нее открытая черепно-мозговая травма, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Четверг, 2 марта, 11:33
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/02/49391.html
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В Архангельске женщина получила травму головы в ДТП
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
1 марта в 14:23 напротив дома 239 по Ленинградскому проспекту водитель автомобиля «ВАЗ-21213» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной дороге.
В результате столкновения пострадала женщина - пассажирка автомобиля «Нива», у нее открытая черепно-мозговая травма, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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