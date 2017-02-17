В Вельском районе осуждены грабители, обокравшие дачные дома

Вельский районный суд признал троих жителей поселка Октябрьский Устьянского района Артема Темежникова, Сергея Кудрявцева и Никиту Брагина виновными в совершении нескольких краж.

Установлено, что с 23 февраля по 2 марта прошлого года Темежников, Брагин и Кудрявцев грабили дачные дома в деревнях Вельского района. Путем взлома дверей и окон, они проникали в дома, откуда похищали электроприборы, самовары и иную домашнюю утварь.

Всего ими совершено 21 преступление, ущерб от которых составил свыше 120 тыс. рублей.

Приговором суда Темежникову назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы, Кудрявцеву – 2 года 3 месяца, Брагину – 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.