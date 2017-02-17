В Пинеге бывший гендиректор ООО «Крона» отправился в колонию за неуплату налогов

Пинежский районный суд признал бывшего генерального директора и учредителя ООО «Крона» Николая Жирихина виновным в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере.

Установлено, что Жирихин, возглавляя общество по лесозаготовительным работам «Крона» с 1 января 2012 года по 20 марта 2015 года уклонился от уплаты налогов, включая в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о доходах.

В бюджет Российской Федерации недополучил денежные средства на сумму около 27 миллионов рублей.

Приговором суда Жирихину назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в организациях, связанные с административно-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года.

Судом удовлетворен гражданский МИФНС России № 3 по Архангельской области и НАО о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.