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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/02/49385.html

Происшествия

В Северодвинске задержан террорист, по телефону угрожавший взорвать жилой дом

В Северодвинске задержан террорист, по телефону угрожавший взорвать жилой дом
Фото Ивана Малыгина
28 февраля в 23:42 на телефон Северодвинской станции скорой помощи поступило сообщение от неизвестного о том, что в продовольственном магазине «Октябрь», расположенном на цокольном этаже жилого пятиэтажного дома, заложено взрывное устройство.

Поднятые по тревоге сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с работниками гражданских ведомств в считанные часы провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывное устройство обнаружено не было. Сотрудниками РУФСБ и полиции правонарушитель был установлен и задержан.

Им оказался 21-летний уроженец Архангельска, в настоящее время проживающий в Северодвинске. Он сообщил, что совершил преступление из хулиганских побуждений, хотел проверить работу спецслужб.

Отделом дознания ОМВД России по Северодвинску в молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», проводятся следственные действия.  

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

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