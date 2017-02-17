В Северодвинске задержан террорист, по телефону угрожавший взорвать жилой дом

28 февраля в 23:42 на телефон Северодвинской станции скорой помощи поступило сообщение от неизвестного о том, что в продовольственном магазине «Октябрь», расположенном на цокольном этаже жилого пятиэтажного дома, заложено взрывное устройство.

Поднятые по тревоге сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с работниками гражданских ведомств в считанные часы провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывное устройство обнаружено не было. Сотрудниками РУФСБ и полиции правонарушитель был установлен и задержан.

Им оказался 21-летний уроженец Архангельска, в настоящее время проживающий в Северодвинске. Он сообщил, что совершил преступление из хулиганских побуждений, хотел проверить работу спецслужб.

Отделом дознания ОМВД России по Северодвинску в молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», проводятся следственные действия.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.