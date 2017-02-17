Новости дня

«Лики России» задержатся в Архангельске еще на месяц

Игрока «Водника» Олега Пивоварова дисквалифицировали на полгода

Двое архангелогородцев подозреваются в серии уличных грабежей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Мобильная версия 16+

Среда, 1 марта, 19:56

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/01/49374.html

Происшествия

В Виноградовском районе водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия

В Виноградовском районе водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия
Тело 39-летнего мужчины обнаружили 1 марта в 02:00 на 987-м километре автодороги М8. Водитель с места происшествия скрылся. Выясняются обстоятельства и очевидцы происшествия.

Сотрудники госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Если вы обладаете какой-либо информацией о случившемся, свяжитесь с отделом полиции по Виноградовскому району по телефону: 8 (818-31) 222-02

Сегодня 12:48

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Записки ворчуна: Ипотека нас погубитСегодня 13:51
3 комментария

Болельщики и игроки «Водника» просят Путина: спасите хоккей с мячом!Сегодня 09:20
2 комментария

В Архангельске "Водоканал" обсчитал льготников на 25 млн. рублейВчера 15:47
4 комментария

Архангельск: отставки и назначения февраляВчера 14:51
8 комментариев

Клубы «Водник» и «Байкал-Энергия» оштрафованы, тренеры дисквалифицированыВчера 14:41

Происшествия

Двое архангелогородцев подозреваются в серии уличных грабежейСегодня 16:06

В Северодвинске лыжник спас пенсионера, лежавшего в глубоком снегуСегодня 14:14

В Плесецком районе мужчина получил травмы в ДТПСегодня 11:03

В Архангельске столкнулись две легковушкиСегодня 10:57
2 комментария

В Архангельске владелец магазина воровал электроэнергию с помощью магнитаСегодня 10:21

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Имеет ли, на ваш взгляд, Архангельская область экономические перспективы?
Результаты
Новости рубрик

Записки ворчуна: Ипотека нас погубит

В Новодвинске отметят Международный день кошек

В Новодвинске прошел конкурс для детей с ограниченными возможностями

В Архангельске с 1 марта начали действовать электронные проездные

В первый день весны в Поморье ожидается снег с дождём и гололёд

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске

Архангельск: отставки и назначения февраля

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья

Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов

Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы

Двое архангелогородцев подозреваются в серии уличных грабежей

В Северодвинске лыжник спас пенсионера, лежавшего в глубоком снегу

В Плесецком районе мужчина получил травмы в ДТП

В Архангельске столкнулись две легковушки

Игрока «Водника» Олега Пивоварова дисквалифицировали на полгода

Областные парламентарии просят членов правительства РФ пристально рассмотреть ситуацию с русским хоккеем

Переигровка матча «Водник» – «Байкал-Энергия» пройдёт 3 марта

Игроку «Водника» Янису Бефусу присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России"

Архангельская спортсменка завоевала две золотых медали на первенстве России по паурлифтингу

«Лики России» задержатся в Архангельске еще на месяц

В Архангельске Константин Райкин ответил на вопросы журналистов

В Архангельске покажут последний фильм из марафона якутского кино

В Архангельск придёт «Европейская весна»

В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru