Сотрудники госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Если вы обладаете какой-либо информацией о случившемся, свяжитесь с отделом полиции по Виноградовскому району по телефону: 8 (818-31) 222-02
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Среда, 1 марта, 19:56
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/01/49374.html
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В Виноградовском районе водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия
Тело 39-летнего мужчины обнаружили 1 марта в 02:00 на 987-м километре автодороги М8. Водитель с места происшествия скрылся. Выясняются обстоятельства и очевидцы происшествия.
Сотрудники госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Если вы обладаете какой-либо информацией о случившемся, свяжитесь с отделом полиции по Виноградовскому району по телефону: 8 (818-31) 222-02
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