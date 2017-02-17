В Плесецком районе мужчина получил травмы в ДТП Фото пресс-службы регионального УГИБДД 28 февраля в Плесецком районе в 20:00 на автодороге «Первый подъезд к Плесецку от а/д Архангельск-Брин-Наволок-Каргополь-Вытегра» водитель «Рено логан» не справился с управлением и допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль «Субару импреза», водитель которого остановился, чтобы пропустить встречный транспорт. После столкновения автомобиль «Рено» вынесло на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с автомобилем «ВАЗ-11193». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, у него множественные ушибы и ссадины, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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