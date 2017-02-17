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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/28/49362.html

Происшествия

В Архангельске "Водоканал" обсчитал льготников на 25 млн. рублей

В Архангельске "Водоканал" обсчитал льготников на 25 млн. рублей
Фото Ивана Малыгина
Водоканал Архангельска должен был предоставлять меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям горожан. В ходе проверки прокуратура выяснила, что гражданам поддержка не обеспечена.

МУП «Водоканал» не в полном объеме начислял предусмотренные людям льготы, а именно неправильно рассчитал платежи для указанных граждан.

В этой связи директору МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» Эдуарду Смелову внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения представления прокурора МУП «Водоканал» устранило нарушения. Всем получателям мер социальной поддержки произведен перерасчет денежных средств на общую сумму более 25 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Комментарии
гость, сегодня 17:02

И......все?

Гленн, сегодня 17:38

Почему не сидит Смелов?

12, сегодня 18:20

Смелов в ресторанах водку пьет

Гость, сегодня 20:15

Ну если кто не в курсе, то расчёт льгот никак не влияет на благосостояние Водоканала!!! Вопрос: почему управление социальной защиты населения с мая до настоящего дня все устраивало!! Экономия бюджетных средств??

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