В Архангельске "Водоканал" обсчитал льготников на 25 млн. рублей

МУП «Водоканал» не в полном объеме начислял предусмотренные людям льготы, а именно неправильно рассчитал платежи для указанных граждан.
В этой связи директору МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» Эдуарду Смелову внесено представление об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения представления прокурора МУП «Водоканал» устранило нарушения. Всем получателям мер социальной поддержки произведен перерасчет денежных средств на общую сумму более 25 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
И......все?
Почему не сидит Смелов?
Смелов в ресторанах водку пьет
Ну если кто не в курсе, то расчёт льгот никак не влияет на благосостояние Водоканала!!! Вопрос: почему управление социальной защиты населения с мая до настоящего дня все устраивало!! Экономия бюджетных средств??