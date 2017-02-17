В Архангельске "Водоканал" обсчитал льготников на 25 млн. рублей Фото Ивана Малыгина Водоканал Архангельска должен был предоставлять меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям горожан. В ходе проверки прокуратура выяснила, что гражданам поддержка не обеспечена. МУП «Водоканал» не в полном объеме начислял предусмотренные людям льготы, а именно неправильно рассчитал платежи для указанных граждан. В этой связи директору МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» Эдуарду Смелову внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления прокурора МУП «Водоканал» устранило нарушения. Всем получателям мер социальной поддержки произведен перерасчет денежных средств на общую сумму более 25 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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