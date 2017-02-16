В Архангельске подросток пытался ограбить школьников

По версии следствия, 17 января 2017 года вечером в торговом центре, расположенном на улице Гайдара, подозреваемый подошел к двум 12-летним школьникам и потребовал деньги. Одного из них ударил головой по голове и кулаком в живот, после чего проверил карманы одежды, в которых денег не оказалось. Второй школьник, опасаясь угроз применения насилия, отдал подозреваемому 350 рублей, которые у него были с собой.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Изъята запись с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре, - сообщает пресс-служба регионального следкома.