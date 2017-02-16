Директор Вологодской птицефабрики задолжал сотрудникам 3 миллиона рублей ©PressFoto Заместителем Котласского прокурора утверждено обвинение по уголовному делу в отношении директора Вологодского центра птицеводства Михаила Вологдина, обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам. Установлено, что Вологдин с 18 февраля 2015 по 1 января 2016 года не выплачивал заработную плату 114 работникам подразделения центра птицеводства в Котласе, расходуя имеющиеся денежные средства на личные нужды, расчеты с контрагентами и нужды фирмы.



В результате перед работниками образовалась задолженность по заработной плате в сумме около 3 млн. рублей.



Прокурором в интересах 35 работников в суд предъявлены иски о взыскании с Общества невыплаченной зарплаты на сумму свыше 600 тыс. рублей, которые удовлетворены. Остальные работники с такими исками обратились в суд самостоятельно, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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