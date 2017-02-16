Житель Ленского района получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

Мировой судья признал 33-летнего Константина Иванова виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что Иванов, лишенный водительского удостоверения и судимый по ст. 264.1 УК РФ, в ноябре 2016 года вновь задержан сотрудниками ГИБДД при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на улице Привокзальная в поселке Урдома Ленского района.

Приговором суда Иванову назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.