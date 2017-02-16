В Плесецком районе трое мужчин пытались изнасиловать женщину и убили ее мужа

Установлено, что в ночь с 15 на 16 февраля 2016 года в доме, куда обвиняемые были приглашены 43-летней хозяйкой, после распития спиртных напитков Кожевников попытался изнасиловать женщину.
Затем Кожевников, Рассолов и Эльке поссорились с её супругом и задушили его. Рассолов и Эльке покинули место происшествия на похищенном у жертв мотоцикле, а Кожевников, желая скрыть совершенное убийство, взял в кухне нож и ударил им потерпевшую в шею.
Подумав, что она умерла, он покинул место происшествия. Смерть хозяйки дома не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Приговором суда за совершение преступлений назначено наказание в виде лишения свободы: Кожевникову сроком на 18 лет, Рассолову – 14 лет, Эльке – 12 лет, которое они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Рассолову и Эльке также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев каждому. В пользу потерпевшей с них взыскан моральный ущерб 1 400 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.