В ДТП пострадали водитель «Жигулей» и его пассажир, у обоих множественные ушибы, сообщает региональное УГИБДД.
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Понедельник, 27 февраля, 16:07
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/27/49342.html
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Под Северодвинском легковушка столкнулась с эвакуатором
Фото пресс-службы ГИБДД по Архангельской области
26 февраля в 23:05 на автодороге «Подъезд к городу Северодвинску» 20-летний водитель «ВАЗ-21074» наехал на автомобиль «Киа сиид», который погружали в эвакуатор.
В ДТП пострадали водитель «Жигулей» и его пассажир, у обоих множественные ушибы, сообщает региональное УГИБДД.
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