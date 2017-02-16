Под Архангельском найдены два заблудившихся подростка Фото портала "Безопасность АО" 26 февраля двое подростков 15 и 16 лет с утра решили пойти из района 26-го лесозавода в сторону дельты Северной Двины на поиски украденного из гаража у одного из них караката. Вечером, так и не найдя каракат, ребята поняли, что заблудились. В это время становится темно, на дельте задувал ветер, ребята порядком промерзли за целый день – да и одеты они были «по-городскому», лишь на одном были специальные рыбацкие сапоги.



— С базы Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на поиски отправились спасатели Владимир Амосов и Иван Мехедов на судне-амфибии «Хивус», – пояснил заместитель начальника спасцентра Денис Дроздов. – Связь с потерявшимися была неустойчивая, у ребят садились телефоны. Им порекомендовали остановиться у одного из навигационных знаков и нашли уже около 23 часов на Корабельном рукаве.



Около полуночи подростки были благополучно доставлены на базу Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. От госпитализации ребята, получившие переохлаждение и их родители отказались, отправившись сразу же после длительного путешествия домой, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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