Новости дня

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди

На Фактории задержан мужчина с наркотическим веществом

В Архангельской области - очередное ДТП с участием инкассаторской машины

В Архангельске горел жилой дом

Мобильная версия 16+

Понедельник, 27 февраля, 04:58

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/26/49322.html

Происшествия

На Фактории задержан мужчина с наркотическим веществом

На Фактории задержан мужчина с наркотическим веществом
Рано утром сегодня в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску у одного из домов по улице Жосу был задержан 30-летний архангелогородец с признаками наркотического опьянения.

В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, является наркотическим средством в крупном размере.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Расследование продолжается. 

Вчера 17:05

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бендиВчера 23:20
1 комментарий

80 лучших людей Архангельской области: Владимир ГрибВчера 10:14
2 комментария

В столице Поморья поисковики открыли «Вахту памяти» 2017 годаПозавчера 19:07

В Северодвинске из-за пожара пришлось эвакуировать 10 человекПозавчера 09:46

«Водник» на равных сыграл с лидером чемпионата24 февраля 2017 14:30

Происшествия

В Архангельской области - очередное ДТП с участием инкассаторской машиныВчера 13:36

В Архангельске горел жилой домВчера 10:18

В Архангельске "скорая" проехала мимо женщины, пострадавшей в ДТППозавчера 19:01

В Новодвинске молодой человек ударил ножом собутыльникаПозавчера 13:28

В Каргополе произошел пожар на пилораме Позавчера 13:25

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Имеет ли, на ваш взгляд, Архангельская область экономические перспективы?
Результаты
Новости рубрик

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Гриб

В Каргополе полицейские провели "Урок мужества" для детей

В столице Поморья поисковики открыли «Вахту памяти» 2017 года

Накануне Великого поста митрополит Даниил совершит вечерю с чином прощения

25 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт слабая метель

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске

В Архангельске готовятся к региональному строительному форуму

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья

Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов

Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

В Архангельской области - очередное ДТП с участием инкассаторской машины

В Архангельске горел жилой дом

В Архангельске "скорая" проехала мимо женщины, пострадавшей в ДТП

В Новодвинске молодой человек ударил ножом собутыльника

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди

«Водник» на равных сыграл с лидером чемпионата

В столице Поморья завершился зональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу

Молодежка «Водника» провела заключительные матчи на выезде в этом сезоне

В чемпионате Поморья по русскому хоккею обострилась борьба за призовые места

В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»

В столице Поморья открылось рок-караоке

В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"

В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru