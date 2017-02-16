На Фактории задержан мужчина с наркотическим веществом

Рано утром сегодня в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску у одного из домов по улице Жосу был задержан 30-летний архангелогородец с признаками наркотического опьянения.

В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, является наркотическим средством в крупном размере.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Расследование продолжается.