В Архангельской области - очередное ДТП с участием инкассаторской машины Как сообщают свидетели, бронированная «Нива» съехала с дороги, врезалась в сугроб и сбила ограждения на повороте с трассы М8 на Беломорье. Подробности происшествия уточняются. ИА Регион29 сообщает, что это уже третье ДТП с участием автомобилей инкассаторов, произошедших в регионе за последний год. В аварии, произошедшей 3 июня на дороге Архангельск-Северодвинск, погиб водитель. Он не справился с управлением на скользкой после дождя трассе, автомобиль перевернулся. Двое пассажиров были госпитализированы в тяжёлом состоянии. 9 ноября броневик инкассаторов перевернулся и загорелся в самом центре Архангельска — на перекрёстке Троицкого проспекта и улицы Поморской. Экипаж не пострадал. Нашли ошибку? Выделите текст,

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