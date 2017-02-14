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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/25/49314.html

Происшествия

В Каргополе произошел пожар на пилораме

В Каргополе произошел пожар на пилораме
© PressFoto / ivandan
На территории одной из частных пилорам на окраине Каргополя 23 февраля находился только сторож – всем остальным сотрудникам в честь праздника был предоставлен выходной. Но мужчина, во-видимому, решил сам устроить себе праздник и скоротать вечер за бутылочкой спиртного.

Около 18 часов, когда мужчина уснул, в сторожке начался пожар. Бытовое помещение находится на первом этаже деревянного двухэтажного производственного здания. На втором этаже расположена мастерская, пилоточка, рядом и сама пилорама с большим запасом пиломатериалов. Все это оказалось под угрозой уничтожения.

Все закончилось благополучно потому что владельцы пилорамы установили на фасаде бытовки «ревун» - автономный пожарный извещатель. Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда сбить пламя можно подручными средствами, вылив стакан воды или, например, накрыв мокрой тряпкой или пеленкой.

Сигнал извещателя услышали работники соседней пилорамы, они и вынесли из задымленной бытовки сторожа. Мужчина получил незначительный ожог голени.

Тем временем к месту происшествия прибыли пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание. За пределы сторожки огонь не ушел. Предположительная причина пожара связана с отопительной печью, - сообщает портал "Безопасность АО".

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