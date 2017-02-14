При пожаре в Архангельске погибла семья пенсионеров

Трагедия произошла 22 февраля вечером в округе Варавино-Фактория. Пожар произошел в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома, где проживали супруги-пенсионеры.

Соседи сообщили на 01 о запахе дыма. Прибывшим пожарным пришлось вскрывать запертую изнутри дверь. Очаг возгорания находился на диване. Здесь же была обнаружена хозяйка квартиры. Ее супруга нашли в другой комнате, в шкафу-купе – вероятно, мужчина пытался найти выход, но в дыму не сумел сориентироваться.

Люди были эвакуированы и переданы бригаде скорой помощи. К сожалению, спасти пострадавших не удалось – они скончались в карете скорой помощи от отравления угарным газом.

Причина пожара выясняется. Локальные термические повреждения на диване указывают на возможное неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает arh112.