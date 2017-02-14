Техническая неисправность обнаружилась почти сразу после взлета. Самолёт вернулся в аэропорт через 45 минут после вылета.
Пассажирам был предоставлен альтернативный рейс на без четверти час дня.
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Четверг, 23 февраля, 13:59
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/23/49298.html
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Самолёт Архангельск-Москва вернулся в аэропорт из-за технической неполадки
ЧП с пассажирским Боингом-737 компании «Нордавиа» произошло 22 февраля, на борту лайнера не сработал датчик.
Техническая неисправность обнаружилась почти сразу после взлета. Самолёт вернулся в аэропорт через 45 минут после вылета.
Пассажирам был предоставлен альтернативный рейс на без четверти час дня.
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