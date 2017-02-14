В Коряжме пожилая женщина получила тяжелые травмы 81-летняя женщина проживала в квартире на втором этаже кирпичной пятиэтажки по улице Ленина. Иногда пенсионерка, выходя по делам, забывала ключи, по неосторожности захлопывала дверь и потом не могла попасть домой. Поэтому для таких экстренных случаев она оставила соседям комплект ключей от своей квартиры. Накануне вечером сосед бабушки почувствовал запах дыма из ее квартиры. Мужчина открыл дверь запасными ключами, но пройти в комнату не смог – задымление было очень плотным. Вызванные им пожарные эвакуировали из квартиры хозяйку. Женщина была обнаружена на полу, рядом с горящей кроватью.



Повреждения жилья незначительны – прогорела кровать, которую пожарные без промедления выбросили на улицу, квартира закопчена по всей площади.



Причиной происшествия стало вовсе не неосторожное курение или иная оплошность пострадавшей. Скорее всего, пожар имеет криминальную причину. Пенсионерка госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, ожогами лица и рук и отравлением угарным газом. Пострадавшая находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Кроме того, в квартире были открыты все газовые конфорки. Если бы не быстрое обнаружение и сообщение в пожарную охрану, пожар мог иметь гораздо более серьезные последствия. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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