В Архангельске мужчина получил травму в ДТП Фото пресс-службы ГИБДД по Архангельской области В 14:10 у дома 14 по улице Адмирала Кузнецова, мужчина 1965 года рождения, управляя КАМАЗом, начал движение от правого края проезжей части и, сразу выполняя поворот налево, не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю «Лада-111930». В результате столкновения пострадал пассажир легковушки, мужчина, 1964 года рождения, у него ушиб головы, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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