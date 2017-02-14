В Онеге осуждены вымогатели, воровавшие у людей квартиры и дачи Онежский городской суд признал 55-летнего Владимира Богданова и 35-летнего Олега Грибовского виновными в мошенничестве, похищении человека и вымогательстве. Установлено, что Богданов и Грибовский в 2014-2015 гг., путем злоупотребления доверием, под угрозой применения насилия и с применением насилия похищали у лиц, злоупотребляющих алкоголем, квартиры и дачи. С этой целью отдельные потерпевшие против их воли удерживались в различных местах, где спаивали спиртом. Помимо этого, Богданов незаконно хранил у себя в жилище порох массой 440 гр.



За период преступной деятельности осужденными похищено 2 квартиры, а также дача с земельным участком и вымогалось 2 квартиры в г.Онега общей стоимостью более 2,8 млн. руб.



Вину в совершенных преступлениях Богданов и Грибовский не признали.



Приговором суда Богданову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 650 тыс. руб. с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.



Грибовскому – в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. руб. с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.



Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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