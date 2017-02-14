За сутки в Маймаксе произошло два пожара Накануне утром хозяева частного деревянного дома на улице Междуречье почувствовали запах дыма. Пожарных встретил пожилой хозяин, который «дал отбой» - по мнению пенсионера, ничего серьезного не произошло, и с возгоранием он мог справиться своими силами. Однако пожарные не стали рассчитывать на слова очевидца и ликвидировали возгорание на чердаке, которое могло в итоге уничтожить весь дом. Незначительно повреждено чердачное перекрытие. Причина – неисправность электрооборудования, предположительно, осветительного прибора.



Около полуночи на ул. Победы произошел пожар в расселенном двухэтажном многоквартирном доме. По прибытии пожарных выяснилось, что одна из квартир на первом этаже «деревяшки» все-таки обитаема - там горела дверь. Жильцы сообщили, что их квартиру подожгли. Имел место чей-то злой умысел, или причиной возгорания стала неосторожность при обращении с огнем самих жильцов – установят дознаватели, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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