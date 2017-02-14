За сутки в Маймаксе произошло два пожара

Однако пожарные не стали рассчитывать на слова очевидца и ликвидировали возгорание на чердаке, которое могло в итоге уничтожить весь дом. Незначительно повреждено чердачное перекрытие. Причина – неисправность электрооборудования, предположительно, осветительного прибора.
Около полуночи на ул. Победы произошел пожар в расселенном двухэтажном многоквартирном доме. По прибытии пожарных выяснилось, что одна из квартир на первом этаже «деревяшки» все-таки обитаема - там горела дверь. Жильцы сообщили, что их квартиру подожгли. Имел место чей-то злой умысел, или причиной возгорания стала неосторожность при обращении с огнем самих жильцов – установят дознаватели, - сообщает портал "Безопасность АО".