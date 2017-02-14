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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/21/49270.html

Происшествия

За сутки в Маймаксе произошло два пожара

За сутки в Маймаксе произошло два пожара
Накануне утром хозяева частного деревянного дома на улице Междуречье почувствовали запах дыма. Пожарных встретил пожилой хозяин, который «дал отбой» - по мнению пенсионера, ничего серьезного не произошло, и с возгоранием он мог справиться своими силами.

Однако пожарные не стали рассчитывать на слова очевидца и ликвидировали возгорание на чердаке, которое могло в итоге уничтожить весь дом. Незначительно повреждено чердачное перекрытие. Причина – неисправность электрооборудования, предположительно, осветительного прибора.

Около полуночи на ул. Победы произошел пожар в расселенном двухэтажном многоквартирном доме. По прибытии пожарных выяснилось, что одна из квартир на первом этаже «деревяшки» все-таки обитаема - там горела дверь. Жильцы сообщили, что их квартиру подожгли. Имел место чей-то злой умысел, или причиной возгорания стала неосторожность при обращении с огнем самих жильцов – установят дознаватели, - сообщает портал "Безопасность АО".

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