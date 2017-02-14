В Архангельске женщина незаконно проникла в квартиру зятя, чтобы забрать внука

По версии следствия, 30 декабря 2016 года подозреваемая незаконно проникла в квартиру, где проживал ее бывший зять с новой семьей, с целью потребовать от него деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка.
По предварительным данным, женщина прошла в квартиру, воспользовавшись тем, что входная дверью не была заперта.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.