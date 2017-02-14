В Холмогорском районе добровольцы спасли двух мужчин от пожара

Проникнув в дом, несмотря на плотное задымление, им удалось обнаружить пожилого жильца, который сидел в кресле. Подняться самостоятельно мужчина не мог: ходил он с большим трудом, а тут еще надышался дымом. Его выносили на руках.
Чуть позже нашли второго мужчину – он спал, с трудом понимал происходящее – был в состоянии опьянения. Вынесли и его.
Щитовой дом очень быстро был охвачен пламенем: огонь почти сразу ушел в стену с утеплением из стружки, потому спасти что-либо было просто невозможно.
Создалась угроза ближайшим строениям: жилому дому, дровяным сараям, хозпостройкам. Ни на одну постройку огонь не пустили благодаря добровольцам и местным жителям, которые активно включились в борьбу с пожаром.
На подмогу вызвали подразделения из Емецка за 43 километра и из Виноградовского района. По прибытии пожарных добровольцы помогали тянуть магистральную линию от ближайшего водоема, сообщает arh112.