В Холмогорском районе добровольцы спасли двух мужчин от пожара Пожар в 2-квартирном щитовом доме в поселке Почтовый произошел около 20:15 в пятницу, 17 февраля. На месте оказался старший добровольной команды – Евгений Белоусов. За короткое время прибыли и остальные добровольцы – Василий и Александр Осмоловские и Александр Бойчук . Проникнув в дом, несмотря на плотное задымление, им удалось обнаружить пожилого жильца, который сидел в кресле. Подняться самостоятельно мужчина не мог: ходил он с большим трудом, а тут еще надышался дымом. Его выносили на руках.



Чуть позже нашли второго мужчину – он спал, с трудом понимал происходящее – был в состоянии опьянения. Вынесли и его.



Щитовой дом очень быстро был охвачен пламенем: огонь почти сразу ушел в стену с утеплением из стружки, потому спасти что-либо было просто невозможно.



Создалась угроза ближайшим строениям: жилому дому, дровяным сараям, хозпостройкам. Ни на одну постройку огонь не пустили благодаря добровольцам и местным жителям, которые активно включились в борьбу с пожаром.



На подмогу вызвали подразделения из Емецка за 43 километра и из Виноградовского района. По прибытии пожарных добровольцы помогали тянуть магистральную линию от ближайшего водоема, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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