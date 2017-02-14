Прокуратура: бар-ресторан "Паратов" размещается незаконно

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения водоохранного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения в части использования акватории водного объекта у причала «Красная пристань» в Архангельске.

Установлено, что с 1 июня 2016 года дебаркадер «Паратов» (бар-ресторан) размещается на участке акватории причалов №№ 110,111 в отсутствие правоустанавливающих документов на водопользование, то есть, незаконно, сообщает пресс-служба прокуратуры Поморья.

В этой связи природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление к ООО «Паратов» об обязании последнего прекратить использование дебаркадера «Паратов» на акватории причалов №№ 110-111 Красной Пристани в Архангельске до заключения договора водопользования и получения решения о предоставлении водного объекта в пользование, которое Северодвинским городским судом удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.