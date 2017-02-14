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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/21/49257.html

Происшествия

В Вельске мужчина истязал несовершеннолетнего сына

В Вельске мужчина истязал несовершеннолетнего сына
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в истязании несовершеннолетнего.

По версии следствия, с февраля по ноябрь 2016 года в Вельском районе подозреваемый с целью наказания за неудовлетворительные оценки в школе и позднее возвращение домой систематически наносил побои 16-летнему сыну.

О том, что глава семьи, воспитывая сына, применяет физическую силу инспектору по делам несовершеннолетних стало известно от матери ребенка.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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