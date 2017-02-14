В Архангельске ремонт квартиры обернулся пожаром Фото: http://arh112.ru Дым в одной из квартир 9-этажного дома заметили соседи. Это произошло около часа ночи 20 февраля. Жильцы пытались достучаться в дверь, но им не открыли. В квартире находились двое отделочников, проводящих ремонт. Во время пожара они были в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, заночевали в пустой квартире, где кроме пары столов, стульев и матраса на полу, не было ничего из мебели. Судя по повреждениям, причина банальна – курение на матрасе.



Горелый матрас пожарные залили водой и выбросили на улицу – горелые предметы мягкой мебели, матрасы и т.п. очень опасно сохранять после горения или тления, пусть даже поврежденный участок мал – очень велик риск повторного возгорания. В комнате также пришлось вскрыть участок пола.



- Благодаря раннему обнаружению пожара квартира даже не закоптилась. Виновники пожара были эвакуированы на свежий воздух, но помощь им не понадобилась – надышаться дымом они не успели, - прокомментировал Иван Абакумов.

Ведется расследование, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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