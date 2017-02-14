Житель Котласа едва не погиб из-за курения в нетрезвом виде Фото: http://arh112.ru Субботним вечером житель многоквартирного дома на Набережной в Приводино, поднимаясь на 2 этаж, обратил внимание на задымление в соседской квартире. Дверь туда была открыта.

Несмотря на дым, мужчина смог зайти в квартиру и осмотреть ее. Из комнаты доносились слабые стоны – на диване в полубессознательном состоянии лежал хозяин, одежда на нем горела.



Сосед, набрав воды, затушил горящую на пострадавшем одежду, а прибывшие пожарные пролили водой прогоревший диван. Остальные квартиры двухэтажного деревянного дома не повреждены.



Пострадавшего госпитализировали с отравлением дымом и тяжелейшими ожогами – 80% поверхности тела. Пообщаться с ним пожарным дознавателям не удалось – на следующий день 42-летний мужчина скончался в реанимации.



Тяжесть ожогов усугубила потолочная плитка из полистирола, которая от нагрева начала плавиться и капать на спящего человека. Этот материал имеет довольно низкую температуру плавления. При попадании на кожу расплавленный полистирол вызывает тяжелые ожоги, при нагревании выделяет крайне токсичные вещества.



В ходе расследования было установлено, что в день пожара мужчина вместе с другом распивал спиртные напитки, а незадолго до трагедии приятель ушел домой. Выяснилось, что к происшествию он не причастен. Вероятнее всего, причиной возгорания стала неосторожность при курении в нетрезвом виде погибшего мужчины, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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