Прицеп лесовоза стал причиной трагедии на дороге Фото: http://arh112.ru Техническая неисправность лесовоза привела к трагедии на дороге в Котласском районе. Накануне днем по трассе Котлас – Ильнинско-Подомское двигался груженый круглым лесом «МАЗ». В 20 км от Котласа водитель лесовоза заметил, что прицеп начало «болтать». Вовремя остановить тяжелую машину он не успел – из-за разрушения сцепного устройства нагруженный бревнами прицеп вынесло на встречную полосу, по которой в это время шла «Шкода Октавиа».



Прицеп полностью накрыл и раздавил легковушку. В «Шкоде» находился водитель 1996 г.р., он погиб на месте. Тело молодого человека деблокировали котласские пожарные и спасатели Коряжемской ГСС. Водитель лесовоза не пострадал. В течение длительного времени автодорога была перекрыта. Последствия аварии ликвидировали пожарные, спасатели, сотрудники МВД, работники Котласского ДРСУ. Причины ДТП выясняются, - сообщает портал арх112. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 14:09