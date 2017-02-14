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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/20/49244.html

Происшествия

Прицеп лесовоза стал причиной трагедии на дороге

Прицеп лесовоза стал причиной трагедии на дороге
Фото: http://arh112.ru
Техническая неисправность лесовоза привела к трагедии на дороге в Котласском районе. Накануне днем по трассе Котлас – Ильнинско-Подомское двигался груженый круглым лесом «МАЗ».

В 20 км от Котласа водитель лесовоза заметил, что прицеп начало «болтать». Вовремя остановить тяжелую машину он не успел – из-за разрушения сцепного устройства нагруженный бревнами прицеп вынесло на встречную полосу, по которой в это время шла «Шкода Октавиа».

Прицеп полностью накрыл и раздавил легковушку. В «Шкоде» находился водитель 1996 г.р., он погиб на месте. Тело молодого человека деблокировали котласские пожарные и спасатели Коряжемской ГСС. Водитель лесовоза не пострадал. В течение длительного времени автодорога была перекрыта. Последствия аварии ликвидировали пожарные, спасатели, сотрудники МВД, работники Котласского ДРСУ. Причины ДТП выясняются, - сообщает портал арх112.

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