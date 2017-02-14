Житель Коноши в поисках жены ворвался в дом тещи Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Коношского района, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище. 26 декабря 2016 года ночью подозреваемый, разбив окно, проник на веранду частного дома в Коношскому районе, затем, повредив запорное устройство на входной двери, проник в жилую часть дома, нарушив своими действиями право хозяйки дома на неприкосновенность жилища.



От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что проник в дом к своей теще, полагая, что после ссоры сожительница с ребенком ушла к ней переночевать.



Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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