В Архангельске обнаружен должник, скрывающийся от уплаты алиментов

Теперь денежные средства на содержание детей будут удерживаться из его заработной платы.

В отделе судебных приставов по Пинежскому району на исполнении находятся исполнительные производства в отношении гражданина П. Мужчина по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание двух своих детей бывшим жёнам.

Однако, покинув несколько лет назад родные края в неизвестном направлении, он «забыл» и о своих отцовских обязанностях. Гражданин П. был объявлен в розыск.

Кроме того, в рамках исполнительных производств в отношении должника были применены органичительные меры: ему был запрещён выезд за границу, а также он был органичен в пользовании спецправом на управление транспортным средством. Никакого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, за должником не числилось.

На днях мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД в Архангельске. Тут то и выяснилось, что его разыскивают судебные приставы за долги по алиментам, да и сидеть за рулём автомобиля гражданин П. не имеет права.

Должнику ничего не оставалось как появиться у судебных приставов. В результате, было установлено место его фактического проживания в Архангельске и место работы, куда и направлены документы для удержания текущих алиментов и задолженности из зарплаты должника, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.