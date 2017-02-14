Шесть человек пострадали в ДТП на окраине Архангельска

Столкновение двух автомобилей произошло около полуночи на проспекте Ленинградском в Архангельске, напротив дома №381.

Автомобиль «Крайслер», в котором находились пять человек, двигался по проспекту со стороны Малых Карел в сторону города. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль закрутило и вынесло на встречную полосу, по которой двигался «ВАЗ 2110». Удар пришелся в левую сторону «Крайслера», которая оказалась серьезно повреждена. Водитель получил перелом бедра, его и еще двух пассажиров с различными травмами пришлось госпитализировать.

Также травмы получили все находившиеся в отечественной легковушке. Водитель с черепно-мозговой травмой и два пассажира – один с переломом лучевой кости, другой с переломом голени – доставлены в больницу.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД, сообщает портал arh112.