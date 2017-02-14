В Красноборском районе директор школы незаконно продала школьное имущество

Директор МБОУ «Белослудская основная общеобразовательная школа» Любовь Хабарова предстанет перед судом по обвинению в растрате и служебном подлоге.

Следствием установлено, что с сентября по октябрь 2014 года Хабарова, используя свое служебное положение, незаконно продала принадлежащие школе 10 листов гипсокартона, оставшихся после ремонта.

А в последующем, с целью скрыть продажу, утвердила акт о списании материальных запасов, в который были внесены заведомо ложные сведения о фактическом израсходовании похищенного.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красноборский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.