В Архангельске женщина спасла жителей "деревяшки" от пожара

Жительница Исакогорского округа Архангельска, утром в четверг пришла проведать мужчину – инвалида 3 группы. Мужчина проживает в 12-квартирном доме по улице Сурповская, накануне вечером он протопил печь и лег спать. Придя около 9:40 в жилище подопечного, женщина почувствовала запах дыма.

Обследовав комнаты, она увидела источник задымления – свернутый в рулон ковер, который был прислонен к печке. Женщина не только вызвала пожарных, но и объявила тревогу по подъезду, из своих квартир срочно эвакуировались трое взрослых и ребёнок.

Благодаря своевременному вызову, пожарные ликвидировали возгорание на ранней стадии, повреждения носят незначительный характер, лишь одна комната незначительно закоптилась.

Что касается причины пожара, то ею стала неисправность печи – в кладке были обнаружены трещины и щели, - сообщает портал "Безопасность АО".