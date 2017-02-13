В Архангельске женщина спасла жителей "деревяшки" от пожара

Обследовав комнаты, она увидела источник задымления – свернутый в рулон ковер, который был прислонен к печке. Женщина не только вызвала пожарных, но и объявила тревогу по подъезду, из своих квартир срочно эвакуировались трое взрослых и ребёнок.
Благодаря своевременному вызову, пожарные ликвидировали возгорание на ранней стадии, повреждения носят незначительный характер, лишь одна комната незначительно закоптилась.
Что касается причины пожара, то ею стала неисправность печи – в кладке были обнаружены трещины и щели, - сообщает портал "Безопасность АО".