В Северодвинске пенсионер пытался убить мужчину за то, что он занял его койку в больнице

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 70-летнего северодвинца, подозреваемого в покушении на убийство.

16 февраля 2017 года вечером в медицинском учреждении, куда подозреваемого доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, он на почве личной неприязни нанес 56-летнему мужчине множественные удары ножом.

Потерпевшему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время он прооперирован и находится в больнице.

Подозреваемый задержан. Свидетели преступления пояснили, что конфликт произошел из-за того, что потерпевший занял в приемном покое койку, на которой обычно лежит подозреваемый, - сообщает пресс-служба регионального следкома.