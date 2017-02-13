Архангелогородец задержан за попытку дать взятку должностному лицу

Заместителем прокурора Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего Дмитрия Лосева, обвиняемого в даче взятки должностному лицу.

Установлено, что 30.11.2016 Лосев во дворе жилого дома на Набережной Северной Двины Архангельска дал взятку в сумме 25 тыс. рублей оперуполномоченному РУФСБ, часть которой предназначалась для передачи сотрудникам ГИБДД за организацию беспрепятственного пропуска большегруза через стационарный пост ГИБДД на улице Дорожников.

Лосев не имел специального разрешения, дающего право на движение такого автомобиля по автомобильным дорогам федерального значения.

При передаче суммы взятки Лосев был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.