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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/17/49200.html

Происшествия

В Няндоме местный житель обвиняется в экстремизме

В Няндоме местный житель обвиняется в экстремизме
В августе 2015 года пользователь интернета с персонального компьютера разместил в социальной сети в одной из групп, освещающей события в Каргополе, комментарии, содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками ряда этнических групп, а также публичные призывы к экстремизму.

Согласно заключению экспертизы, в размещенных обвиняемым комментариях содержатся психологические и лингвистические признаки побуждения, в том числе, в форме призыва к совершению действий насильственного и дискриминирующего характера.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве обвиняемого он также дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ЦПЭ УМВД России по Архангельской области, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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