В Няндоме местный житель обвиняется в экстремизме

В августе 2015 года пользователь интернета с персонального компьютера разместил в социальной сети в одной из групп, освещающей события в Каргополе, комментарии, содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками ряда этнических групп, а также публичные призывы к экстремизму.

Согласно заключению экспертизы, в размещенных обвиняемым комментариях содержатся психологические и лингвистические признаки побуждения, в том числе, в форме призыва к совершению действий насильственного и дискриминирующего характера.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве обвиняемого он также дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ЦПЭ УМВД России по Архангельской области, - сообщает пресс-служба регионального следкома.