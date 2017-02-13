В Няндоме местный житель обвиняется в экстремизме

Согласно заключению экспертизы, в размещенных обвиняемым комментариях содержатся психологические и лингвистические признаки побуждения, в том числе, в форме призыва к совершению действий насильственного и дискриминирующего характера.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве обвиняемого он также дал признательные показания.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ЦПЭ УМВД России по Архангельской области, - сообщает пресс-служба регионального следкома.