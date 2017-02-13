В Северодвинске забытый на плите чайник стал причиной пожара

На лестничной площадке уже вышли соседи: запах дыма почувствовали и они. С мобильного номера 101 вызвали пожарных, спустя 2 минуты бойцы 7-й пожарно-спасательной части уже были на месте происшествия.Чайник был оставлен на плите матерью молодого человека. Уходя на работу, она попросила сына его выключить, но тот уснул. Длительный нагрев кухонных шкафов вскоре обернулся возгоранием.
Итог очень дорого обойдется семье: выгорела кухня, закоптилась квартира, по всем комнатам лопнули натяжные потолки, - сообщает портал "Безопасность АО".