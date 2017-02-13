В Плесецком районе из-за непрофессионализма врачей погиб младенец

Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка по обращению гражданки О. о ненадлежаще оказанной ей медицинской помощи при родах.

Установлено, что 26 июля прошлого года в ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» 34 - летняя О. родила живого недоношенного мальчика, однако врачи на стадии наблюдения беременности и при родах ненадлежаще исполнили свои профессиональные обязанности, вследствие чего ребенок впал в кому и в дальнейшем скончался.

Прокурором района материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании направлены в следственный отдел, где по данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.