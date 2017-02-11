В Верхнетоемском районе в ДТП пострадала женщина

16 февраля в 11:30 на 101 км автодороги «Усть-Вага – Ядриха» мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-213100», при обгоне не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал и опрокинулся в придорожный кювет.

Пострадала женщина-пассажир автомобиля, у нее резаная рана волосистой части головы. Со слов водителя, обгоняя автомобиль «Тойота хайлюкс», он увидел в боковое зеркало, что его автомобиль также обгоняет легковая машина белого цвета. И когда он оказался между двух автомобилей, его машину стало заносить из стороны в сторону.

После того, как белая легковушка завершила обгон, стал выравнивать свой автомобиль, но зацепил снежную бровку слева, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. Скорость движения была 90 км/ч, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.