Новости дня

В Плесецком районе из-за непрофессионализма врачей погиб младенец

В Верхнетоемском районе в ДТП пострадала женщина

В Плесецком районе мужчина десять лет насиловал несовершеннолетних дочерей сожительницы

Поражение, за которое не стыдно

Мобильная версия 16+

Пятница, 17 февраля, 11:32

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/17/49195.html

Происшествия

В Верхнетоемском районе в ДТП пострадала женщина

В Верхнетоемском районе в ДТП пострадала женщина
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
16 февраля в 11:30 на 101 км автодороги «Усть-Вага – Ядриха» мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-213100», при обгоне не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал и опрокинулся в придорожный кювет.

Пострадала женщина-пассажир автомобиля, у нее резаная рана волосистой части головы. Со слов водителя, обгоняя автомобиль «Тойота хайлюкс», он увидел в боковое зеркало, что его автомобиль также обгоняет легковая машина белого цвета. И когда он оказался между двух автомобилей, его машину стало заносить из стороны в сторону. 

После того, как белая легковушка завершила обгон, стал выравнивать свой автомобиль, но зацепил снежную бровку слева, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. Скорость движения была 90 км/ч, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Сегодня 10:47

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Поражение, за которое не стыдноСегодня 08:55

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизорВчера 18:35
4 комментария

В Архангельске продолжают убирать снежные завалыВчера 12:10

80 лучших людей Архангельской области: Владислав ИвановВчера 10:12
1 комментарий

Генерал Волчков: преступность снижается, но алкоголизация растетПозавчера 15:05
6 комментариев

Происшествия

В Плесецком районе из-за непрофессионализма врачей погиб младенецСегодня 11:13

В Плесецком районе мужчина десять лет насиловал несовершеннолетних дочерей сожительницыСегодня 10:41

В Северодвинске задержан подозреваемый в убийствеСегодня 08:53

Архангелогородец, находившийся в федеральном розыске, осужден за покушение на убийство инвалидаСегодня 08:46

Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление Вчера 16:00

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

17 февраля в Архангельской области пройдет небольшой снег

Соловецкие школьники приехали в Москву

В столице Поморья выберут лучшего молодого педагога

В Архангельске будет гостить мамонтенок Люба

1 марта заканчивается прием заявлений на участие в ГИА-9

"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в Архангельске

Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в Поморье

В областной бюджет-2017 внесены изменения

Юный новодвинец получил помощь от гендиректора АЦБК

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля E

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округов

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно

Налоговая: Палкина мы не упустим

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"

В Плесецком районе из-за непрофессионализма врачей погиб младенец

В Плесецком районе мужчина десять лет насиловал несовершеннолетних дочерей сожительницы

В Северодвинске задержан подозреваемый в убийстве

Архангелогородец, находившийся в федеральном розыске, осужден за покушение на убийство инвалида

Поражение, за которое не стыдно

В столице Поморья пройдут Арктические игры

Александр Румянцев победил в пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту

Болей за «Водник»!

В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"

В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."

В Новодвинске прошёл отборочный концерт ансамблей ветеранов

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru