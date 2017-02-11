В Верхнетоемском районе в ДТП пострадала женщина

Пострадала женщина-пассажир автомобиля, у нее резаная рана волосистой части головы. Со слов водителя, обгоняя автомобиль «Тойота хайлюкс», он увидел в боковое зеркало, что его автомобиль также обгоняет легковая машина белого цвета. И когда он оказался между двух автомобилей, его машину стало заносить из стороны в сторону.
После того, как белая легковушка завершила обгон, стал выравнивать свой автомобиль, но зацепил снежную бровку слева, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. Скорость движения была 90 км/ч, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.