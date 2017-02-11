В Плесецком районе мужчина десять лет насиловал несовершеннолетних дочерей сожительницы

Вступил в силу приговор суда в отношении 51-летнего, нигде не работающего, жителя поселка Самодед Михаила К., осужденного за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Приговором установлено, что страдающий хроническим алкоголизмом и психическим расстройством в форме гетеросексуальной педофилии К., освободившись в 2005 г. из мест лишения свободы, с января 2005 г. по апрель 2014 г. в пос. Самодед Плесецкого района сожительствуя с гражданкой С., имеющей пять детей, в том числе двух малолетних дочерей, насиловал девочек и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности К., отклонив жалобу осужденного о его непричастности к совершению преступлений, определила ему 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.