В Северодвинске задержан подозреваемый в убийстве

Сегодня в комнате коммунальной квартиры на улице Ломоносова в городе Северодвинске прибывшими сотрудниками полиции обнаружено тело 46-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди слева.

На момент приезда следственно- оперативной группы, прибывшей по вызову потерпевшего, с ним в комнате находился ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру, выбив входную дверь, пострадавший не подавал признаков жизни.По предварительным данным, в полицию позвонил потерпевший по просьбе подозреваемого, которого якобы кто-то преследовал. Не поверив, что прибыли представители власти, тот ударил ножом потерпевшего, полагая, что тот хочет впустить в комнату его преследователей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, в том числе психолого- психиатрическая в отношении подозреваемого. Примечательно, что 10 января текущего года подозреваемый освободился из мест лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.