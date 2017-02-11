Архангелогородец, находившийся в федеральном розыске, осужден за покушение на убийство инвалида

Суд признал 37-летнего Александра Дойняка, который впоследующем изменил свою фамилию на «Кремлев», виновным в покушении на убийство, в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Установлено, что Дойняк (Кремлев) 16.10.2015, находясь в квартире своей бывшей сожительницы, в ходе ссоры с ее братом – инвалидом 1 группы выстрелил ему в голову из огнестрельного оружия ограниченного поражения, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Довести свой преступный умысел на убийство он не смог, в связи с тем, что потерпевший оказал сопротивление, а дальнейшие преступные действия были пресечены прибывшими на место сотрудниками полиции.

Причиной ссоры явилось сообщение потерпевшим в органы внутренних дел о месте пребывания Дойняка (Кремлева), сменившего фамилию и находящегося в федеральном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.

По приезду сотрудников ОВД Дойняк (Кремлев) потребовал от них выйти из квартиры, угрожая оружием.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.