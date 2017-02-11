Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление

Днём 15 февраля у дома на Окружному сотрудники полиции остановили автомобиль Daewoo, в котором находились двое мужчин 1982 и 1980 годов рождения.

При досмотре автотранспорта стражами порядка было обнаружено и изъято четыре пакета с веществом растительного происхождения. Согласно экспертизе, данное вещество является наркотическим средством в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.