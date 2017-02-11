В Няндоме сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя Фото группы информации и общественных связей управления Росгвардии по Архангельской области. 16 февраля утром экипажам Няндомского филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что по городу передвигается автомобиль ВАЗ 21213 «Нива», которым предположительно управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения. Через непродолжительное время данный автомобиль был выявлен и остановлен на улице Островского нарядом группы задержания. Информация о том, что водитель отечественного внедорожника – мужчина 1959 года рождения – находится в состоянии сильного опьянения подтвердилась. Сотрудники Росгвардии передали нетрезвого нарушителя автопатрулю ГИБДД, - сообщает группа информации и общественных связей управления Росгвардии по Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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