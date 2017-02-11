В Няндоме сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Через непродолжительное время данный автомобиль был выявлен и остановлен на улице Островского нарядом группы задержания. Информация о том, что водитель отечественного внедорожника – мужчина 1959 года рождения – находится в состоянии сильного опьянения подтвердилась. Сотрудники Росгвардии передали нетрезвого нарушителя автопатрулю ГИБДД, - сообщает группа информации и общественных связей управления Росгвардии по Архангельской области.
Событие всесоюзного масштаба, в каждом населенном пункте это есть ежедневно.Гвардейцы и прочии боритесь не с последствиями,а с причинами...