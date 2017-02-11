Житель Котласа обвиняется в попытке похитить денежные средства из бюджета страны

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из Котласа,обвиняемого в покушении на мошенничество.

По версии следствия, подозреваемый, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения НДС, включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере исчисленных к возмещению из бюджета сумм НДС, выделенных по счетам-фактурам на поставку пиломатериалов, которые в последующем реализовывались за таможенные пределы Российской Федерации с применением налоговой ставки по НДС в размере 0%.

Затем он представил в межрайонную ИФНС № 1 по Архангельской области указанные налоговые декларации, намереваясь неправомерно получить возмещение из бюджета сумм НДС в размере более 1 млн 400 тысяч рублей, однако свой преступный умысел до конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, так как по результатам камеральных проверок ему отказано в возмещении из бюджета вышеуказанной суммы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления - сообщает пресс-служба регионального следкома.